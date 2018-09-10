Спасатели на ночном пожаре в Томске вытащили из огня девять человек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на понедельник в деревянном двухэтажном многоквартирном доме по улице Технической в Томске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"На момент прибытия первого подразделения горели квартира на втором этаже и фронтон крыши дома. Люди со второго этажа просили о помощи. Пожарные по трехколенным и штурмовой лестницам спасли девять человек, в том числе восьмимесячного ребенка", - говорится в сообщении.

В результате площадь возгорания составила 70 кв. метров, квартира выгорела, частично обгорели фронтон и деревянная обрешетка крыши дома, закоптились стены в подъезде на втором этаже, обгорели входные двери.

В тушении пожара участвовали 25 человек и семь единиц техники, причина возгорания устанавливается.