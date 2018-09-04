Пожар произошел в жилом доме напротив московской мэрии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные сбили открытое пламя в доме на Тверской улице, ведется разведка помещения, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожарные прибыли по заявке о возгорании в доме по адресу: улица Тверская, дом 8, строение 2. На третьем этаже был пожар, в данный момент открытое горение сбито", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, площадь пожара уточняется, информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что из здания уже эвакуировано порядка 40 жильцов. Эвакуация продолжается.

Как передает корреспондент "Интерфакса", дом, в котором произошел пожар, находится напротив здания мэрии. В этом же здании на первом этаже расположен книжный магазин "Москва".