Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28НМ смогут управлять беспилотниками для разведки или целеуказания, такая концепция сейчас разрабатывается, сообщил "Интерфаксу" гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Если есть вертолет и есть беспилотный летательный аппарат, почему бы не сделать их сопряжение? Мы собственные работы в этой части ведем в инициативном порядке", - заявил Богинский.

"Основные миссии беспилотников - это наблюдение, разведка, наведение авиационных средств поражения, выдача целеуказания и так далее. Исходя из этого, требуется работа по дополнению или изменению функционала бортовых комплексов радиоэлектроники вертолета, управления вооружением. Здесь работа не только наша, но и, даже по большей части, работа нашей кооперации. Но это важное направление развития, которое мы не бросаем и, ни в коем случае, не игнорируем", - сказал гендиректор холдинга.

Он отметил, что в настоящее время идет выработка унифицированных требований, чтобы сделать сопряжение с беспилотниками вообще, а не с каким-то конкретным типом.

Ми-28НМ

Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также новое высокоточное оружие, современную систему управления и "стеклянную кабину", в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.

В марте Богинский сообщил, что первые серийные модернизированные ударные вертолеты Ми-28НМ поступят в войска до конца 2018 года.

Ка-52

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.