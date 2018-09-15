Новый Ка-52М получит глубоко модернизированную версию комплекса обороны "Витебск"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новую версию вертолета Ка-52 оснастят модернизированным бортовым комплексом обороны "Витебск", лучше защищающим машину от ракет, сообщил "Интерфаксу" советник генерального директор концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") Владимир Михеев.

"Мы прорабатываем установку туда моноблока. Его, наверное, можно назвать достаточно глубокой модернизацией "Витебска". Он проходит типовые испытания, летает на Ка-52", - сообщил он.

"Он значительно легче, он значительно умнее, там стоит более серьезная аппаратура, он имеет более высокую эффективность за счет расширившихся возможностей. У комплекса шире спектральные диапазоны, умнее сигналы и так далее. Таким образом, он сможет обеспечивать защиту против большего количества авиационных ракет и средств нападения", - добавил Михеев.

В данный момент Ка-52 оснащен бортовым комплексом обороны "Витебск". Комплекс поставляется Вооруженным силам с 2015 года. В его состав входит аппаратура лазерного обнаружения и ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет, а также устройство выброса ложных тепловых целей и станции оптико-электронного подавления. Как ранее сообщали в КРЭТе, система позволяет отследить пуск ракеты в радиусе нескольких сотен километров от вертолета и "увести ракету от цели". Существуют также версии "Витебска", устанавливаемые на вертолеты Ми-8 и штурмовики Су-25.

В 2017 году о планах модернизировать "Витебск" сообщал замминистра обороны РФ Юрий Борисов. По данным министерства, модернизация позволит защищать вертолеты от всех существующих и перспективных ракет.