Россиянин из ИГ по заданию СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о задержании в Смоленской области уроженца Дагестана, который являлся членом запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и по заданию Службы безопасности Украины планировал убийство одного из лидеров ДНР.

"ФСБ России 9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член запрещенной на территории РФ МТО "Исламское государство", который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" (запрещен в РФ - ИФ) планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в центре общественных связей ФСБ.

Спецслужба сообщает, что по информации Магомедова, на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам ИГ, им предоставляется финансирование, оружие и взрывчатые веществе для организации террористических актов на территории России.

Задержанный утверждает, что "члены "Исламского государства" активно задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ополчения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик".

По данным ФСБ, в начале 2018 года Магомедов прибыл на территорию Украины для решения вопросов с эмиссарами ИГ о ресурсном обеспечении северокавказских бандитов, которые познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора".

"В ходе последующего общения с сотрудниками украинских спецслужб Магомедов поучил задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области", - сообщает ЦОС ФСБ.

Для этого, отмечает спецслужба, Магомедов прибыл в Смоленскую область, "предварительно получив от "кураторов" средства совершения преступления, изъятые им из схрона, заложенного на территории России, а также сведения в отношении места жительства и используемом транспорте объектов посягательства". Магомедов был задержан, у него обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы к нему. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.