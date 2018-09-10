Топилин допустил продление "заморозки" накопительных пенсий до 2021 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минтруда России Максим Топилин заявил о вероятном продлении "заморозки" пенсионных накоплений еще на год - до 2021 года включительно, пока правительство не определится с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

"Идея как таковая (идея Минфина об ИПК - ИФ) - они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложновато это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому они (Минфин - ИФ) внесут, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021-го", - сказал Топилин журналистам во Владивостоке в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о дальнейших перспективах концепции ИПК.

Министр напомнил, что "заморозка" накопительных пенсий действует до 2020 года включительно. Отмена "заморозки" должна означать появление в бюджете трансферта Пенсионному фонду на 2021 год, пояснил Топилин. Однако этот трансферт там не отражен (бюджет планируется на три года), потому можно сделать вывод, что последует продление.

"Заморозка "накопиловки" идет каждый год, сейчас она до 2020 года включительно. Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году", - сказал глава Минтруда.

Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Поправки продлевают заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. Закон начал действовать с 1 января 2018 года.

В документе отмечалось, что в 2016 году заморозка накопительной части пенсии была продлена до 2019 года включительно. По мнению авторов законопроекта, продление заморозки еще на год позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 млрд рублей.

Накопительная часть пенсии впервые была заморожена в 2014 году. Это позволило сэкономить средства федерального бюджета за счет сокращения трансферта Пенсионному фонду. До заморозки страховые взносы работодателей на пенсионное обеспечение (по тарифу 22% от зарплат) разделялись на две части: 16% - на формирование страховой пенсии; 6% - на формирование пенсионных накоплений, если гражданин не выбрал только страховую пенсию.

В дальнейшем заморозка пенсионных накоплений продлевалась ежегодно.



