Убийцу Немцова за злостное нарушение режима поместили на год в камеру

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Заур Дадаев, отбывавший наказание за убийство политика Бориса Немцова в иркутской колонии №3, переведен в в единое помещение камерного типа в ангарскую колонию №2 за нарушение порядка, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.

"К осужденному Дадаеву за систематическое злостное нарушение порядка в исправительном учреждении применена мера взыскания в виде помещения на один год ЕПКТ. Поскольку такое помещение у нас есть только в ИК-2, он был этапирован туда 6 сентября", - сообщила начальник пресс-службы ГУ ФСИН Ольга Хинданова.

Она уточнила, что Дадаев "будет практически лишен общения с остальными осужденными в ИК-2", однако ему сохранена ежедневная полуторачасовая прогулка.

В ИК-3 Дадаев содержался в отряде на сто человек.

Адвокаты Дадаева обжалуют его перевод. "Считаю действия ФСИН незаконными и необоснованными, нарушающими права моего подзащитного. В настоящее время защита уже приступила к составлению жалобы в суд", - сказала "Интерфаксу" адвокат Роза Магомедова в понедельник. Она отметила, что защита намерена добиваться отмены перевода Дадаева всеми возможными законными способами.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигурантам, признанным присяжными соучастниками убийства, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 19 лет.

В настоящее время все осужденные отбывают наказания в различных исправительных колониях. Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ФКУ ИК-3).