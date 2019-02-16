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Власти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре города

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Власти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре города
Архивное фото
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал марш памяти Бориса Немцова в центре города; организаторы намерены обратиться в суд, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

"Комитет по законности только что отказал в марше памяти Бориса Немцова по всем маршрутам в центре. Предложен Полюстровский парк и шествие рядом с ним. Издевательский ответ. Будем судиться", - написал он на своей странице в фейсбуке.

"В Москве, напомню, марш согласовали, хотя и после переговоров. А тут - ни в какую (...) Впервые за все эти годы нам отказывают в марше памяти Бориса. Мы не отступим", - подчеркнул депутат.

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В свою очередь уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выразил недоумение по поводу отказа властей.

"Отказ в согласовании марша памяти Бориса Немцова и предложение альтернативного места, заведомо не позволяющего реализовать цели этой традиционной публичной акции, вызывают недоумение. Такие действия противоречат заявлениям, сделанным (и.о.губернатора) Александром Бегловым на выездном заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, состоявшемся в Петербурге", - написал он.

"Надеюсь, что согласованное решение о проведении памятной акции будет найдено, - добавил Шишлов. - Полагаю, что одним из возможных вариантов могло бы стать проведение акции, как и в 2018 году, на площади Ленина".

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

6 фотографий
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мостуАктивисты возложили цветы на место гибели НемцоваПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова на акции неизвестный облил зеленкойНа марше в центре городаЧлен федерального политсовета движения &quot;Солидарность&quot; Илья ЯшинУчастники марша памяти Немцова
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мосту
Теги: Петербург, Борис Немцов

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