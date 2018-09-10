Бизнесмен получил 3,5 года колонии за поставку ФСИН непригодной обуви на 260 млн руб

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Предполагаемый соучастник бывшего замглавы Федеральной службы исполнения показаний (ФСИН) бизнесмен Смбат Арутюнян приговорен к 3,5 годам заключения за участие в хищении более 260 млн рублей, выделенных из бюджета на закупку обуви для ведомства, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

"Собранные Главным следственным управлением СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гендиректору ООО Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбату Арутюняну. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что Арутюняну назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Следствие и суд установили, что в 2015 году Арутюнян "вступил в преступный сговор с экс-заместителем директора ФСИН Олегом Коршуновым для хищения денежных средств, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН".

"Соучастники решили создать видимость того, что обувь производится ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН в рамках государственного контракта. В действительности же они намеревались это сделать силами территориальных органов ФСИН России и ООО ТПК "ДАЦЕ Групп" на оборудовании Арутюняна из закупленных им не предусмотренных контрактами более дешевых материалов", - говорится в пресс-релизе.

По данным СК, в целях реализации сговора "соучастники организовали размещение принадлежащих ООО ТПК "ДАЦЕ Групп" и Арутюняну как индивидуальному предпринимателю швейных станков, машин, прессов и иного оборудования для производства обуви в ряде исправительных колоний, расположенных в Липецке, а также Пермском и Красноярском краях".

"В свою очередь, Коршунов дал указания руководителям соответствующих подразделений ФСИН, в том числе исправительных колоний, организовать силами отбывающих в них наказание лиц изготовление обуви на вышеуказанном оборудовании из некачественного сырья, которое приобрел Арутюнян. Сотрудников ФСИН он ввел в заблуждение, убедив, что производство будет вестись ФГУП "Производственно-промышленный дом", - говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, по поручению Коршунова начальникам территориальных органов ФСИН были направлены письма с требованием заключить госконтракты на поставку обувной продукции для нужд уголовно-исполнительной системы с ФГУП "Производственно-промышленный дом", которым руководил его соучастник Виталий Морусов.

"Заведомо зная, что обувная продукция в унитарном предприятии производиться не будет, Морусов подписал от его имени с региональными управлениями ФСИН государственные контракты о поставке им вещевого имущества собственного производства, не намереваясь его исполнять", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, введенные в заблуждение сотрудники региональных управлений ФСИН перечислили ФГУПу в общей сумме более 263 млн рублей.

"В последующем Морусов под видом оплаты за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну ООО "Промторгобувь", ООО "Мультишвей Групп" и ООО ТПК "ДАЦЕ Групп" договорам перечислил указанные средства на расчетные счета этих фирм. Таким образом, денежные средства федерального бюджета были похищены", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что в ходе предварительного следствия с Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело в отношении него выделено в отдельное производство. "Следователям он дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников в инкриминируемом им преступлении", - говорится в сообщении.

В СК напомнили, что уголовное дело в отношении Коршунова и Морусова также рассматривается судом. "Кроме того, следователи СК продолжают расследования иных эпизодов противоправной деятельности Коршунова и других его соучастников", - отметили в пресс-службе.