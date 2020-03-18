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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

"Калашников" поставит ФСИН партию автоматов, пистолетов-пулеметов и карабинов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" договорился с Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН о поставке автоматов АК-103, пистолетов-пулеметов "Витязь-СН" и карабинов 18,5КС-К. Информция о госконтрактах появилась в документах, размещенных в системе "СПАРК-Маркетинг".

По контрактам, до 30 ноября текущего года "Калашников" должен поставить ФСИН 300 автоматов АК-103 на сумму 8,8 млн рублей, 10 пистолетов-пулеметов "Витязь-СН" на сумму 0,6 млн рублей и 20 карабинов специальных с коробчатым магазином 18,5КС-К на сумму 1,3 млн рублей.

В автоматах АК-103 применяются патроны калибра 7,62х39, его масса с патронами - 4,1 кг. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка изготовлены из пластмассы и обладают высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.

9 мм пистолет-пулемет "Витязь-СН" разработан на базе конструкции автомата Калашникова под требования специальных подразделений МВД России. Может применять различные типы патронов 9х19 мм, его масса составляет 2,9 кг.

Карабин специальный 18,5КС-К разработан на базе гладкоствольного ружья "Сайга-12", для стрельбы может применяться широкий спектр патронов 12-го калибра с гильзой 70 или 76 мм, снаряженных картечью или пулей. Карабин оснащен складным пластиковым прикладом с резиновым амортизатором отдачи, пластиковой пистолетной рукояткой и цевьем. Предназначен для правоохранительных органов и служб охраны.

ФСИН Концерн Калашников

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