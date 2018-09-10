Суд в Москве вернул материалы дела участницы Pussy Riot Никульшиной в полицию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы вернул в МВД материалы дела участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной и ее подруги Дианы Диденко, обвиняемых в неповиновении сотруднику полиции, сообщил "Интерфаксу" адвокат Анри Цискаришвили.

"В связи с выявленными нарушениями в материалах административных дел суд принял решение о возврате дел в органы полиции для устранения данных нарушений", - сказал адвокат Никульшиной.

Как ожидается, если полиция успеет устранить нарушения в материалах, Басманный суд рассмотрит дело 11 сентября в первой половине дня.

Никульшину и Диденко обвиняют по ч. 1 ст. 19. 3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сотрудника ФСБ, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника уголовно-исполнительной системы). Им грозит до 15 суток ареста.

О задержании фигуранток накануне сообщил издатель "Медиазоны" и участник акций Pussy Riot Петр Верзилов. По его словам, им вменяется неповиновение полиции "за то, что они якобы сопротивлялись проверке их автомобиля на террористическую угрозу".

Сам Верзилов также был задержан в воскресенье, однако, в отличие от девушек, его отпустили из полиции без составления протокола.