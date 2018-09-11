Участница Pussy Riot Никульшина получила двое суток ареста за неповиновение полиции

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник признал участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и ее подругу Диану Диденко виновными в неповиновении сотруднику полиции, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Девушки признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде двух суток административного ареста. Однако, так как суд засчитал в срок наказания время, проведенное Никульшиной и Диденко в отделе полиции, они были освобождены в зале суда", - сказала она.

Никульшина и Диденко признаны виновными по части 1 статьи 19. 3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сотрудника ФСБ, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника уголовно-исполнительной системы). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 суток ареста.

Согласно протоколу, девушки не исполнили законное требование сотрудника полиции, не позволив проверить их автомобиль на предмет террористической угрозы.