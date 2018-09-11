Госдума во вторник откроет осеннюю сессию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник официально откроется осенняя сессия Государственной Думы, ее приоритеты уже обозначены - бюджет и пенсионная реформа. По словам спикера Вячеслав Володин, приоритетом осенней сессии будет рассмотрение проекта бюджета на 2019 год и последующие два года, и депутаты готовы обсудить этот документ в так называемом "нулевом чтении" еще до 1 октября, то есть до его внесения в Госдуму правительством РФ. Спикер особо подчеркнул, что закон о бюджете предполагает реализацию майского указа президента РФ.

Другой приоритетный блок законопроектов - резонансный, как отметил Володин, касается совершенствования законодательства в пенсионной сфере. Важно, отметил политик, "еще раз все взвесить, изучить, проанализировать и выйти на решение".

В связи с тем, что кабинет министров пока не внес еще в Госдуму пять законопроектов, вопрос обсуждался в понедельник на заседании совета Думы и, как рассказал Володин, внимание коллег из правительства, принимавших участие в этом заседании, было обращено на необходимость представить соответствующие законодательные инициативы депутатам.

После того, как законы, предусмотренные в рамках реализации Послания президента, будут полностью приняты Госдумой, правительству предстоит издать соответствующие нормативные акты, добавил спикер.