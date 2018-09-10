Госдуме осталось принять 23 закона для реализации послания Путина Федеральному собранию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме посчитали, сколько законов еще нужно принять для полного законодательного обеспечения реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию.

"Выполнили эту работу на 66% ранее; осталось немного: из 67 законов принято 44, 18 законопроектов находятся на рассмотрении Государственной Думы и пять законопроектов мы ожидаем от правительства", - сообщил журналистам в понедельник спикер Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты планируют в рамках осенней сессии полностью решить вопрос с законодательным обеспечением Послания главы государства.

В связи с тем, что кабинет министров пока не внес еще в Госдуму пять законопроектов, вопрос обсуждался в понедельник на заседании совета Думы.

После того, как законы, предусмотренные в рамках реализации Послания президента, будут полностью приняты Госдумой, правительству предстоит издать соответствующие нормативные акты, добавил спикер.

По его словам, начинающаяся осенняя сессия короткая - она продлится четыре месяца, но это будет "очень напряженная" сессия.