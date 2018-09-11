Вертолет с врачами и спасателями вылетел к пострадавшим на камчатском вулкане туристам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет МИ-8 с врачами центра медицины катастроф и спасателями на борту вылетел на помощь двум туристам, пострадавшим при камнепаде во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

"Пострадавших, состояние которых, предположительно, средней тяжести, предстоит эвакуировать с высоты примерно 4 тыс. метров", - сообщил агентству представитель краевого министерства.

Как сообщалось, инцидент на вулкане произошел в понедельник вечером, когда самостоятельная группа из 15 российских туристов совершала восхождение на Ключевской вулкан. Шестеро туристов, оставив своих товарищей в базовом лагере на высоте 3 тыс. 300 метров, поднялись выше и попали под камнепад. Двоим, в том числе руководителю группы, не повезло, они попали под камнепад. Спуститься в базовый лагерь туристам не удалось, по спутниковому телефону они позвали на помощь спасателей. Вертолет смог вылететь им на помощь только в светлое время суток.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии.