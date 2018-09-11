Двое туристов пострадали от камнепада при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет МИ-8 с врачами центра медицины катастроф и спасателями на борту готовится к вылету на помощь двум туристам, пострадавшим при камнепаде во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

"Вместе с врачами на вулкан вылетают специалисты региональной поисково-спасательной базы. Им предстоит эвакуировать пострадавших, состояние которых, предположительно, средней тяжести, с высоты примерно 4 тыс. метров", - сообщил агентству представитель краевого министерства.

По его информации, инцидент на вулкане произошел в понедельник вечером, когда 15 туристов, приехавших на Камчатку из разных регионов России и объединившихся в самостоятельную группу, совершала восхождение на Ключевской вулкан. Группа зарегистрировала свой маршрут в Камчатском поисково-спасательном отряде.

"Часть группы осталась в базовом лагере на высоте 3 тыс. 300 метров, а шестеро туристов решили подняться выше. На высоте около 4 тыс. метров они попали под камнепад. Двоим не повезло", - сказал собеседник агентства.

Туристы попытались спуститься к своим товарищам в базовый лагерь, но попали в снежный заряд. По спутниковому телефону они связались со спасателями, позвав на помощь.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии.