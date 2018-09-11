Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса "Афрамакс". Судно, которое получило название "Санкт-Петербург", является одним из десяти танкеров такого класса, находящихся в портфеле заказов "Звезды".

В церемонии также приняли участие Игорь Сечин, глава компании "Роснефть", которая является одним из инвесторов строительства завода.

Всего на сегодняшний день в портфеле заказов судоверфи 26 судов, в их числе четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса; десять танкеров класса "Афрамакс", десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн и мелкосидящий ледокол.

В 2017 году состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса "Афрамакс". Суда строятся на судостроительном комплексе "Звезда" и будут сдаваться в эксплуатацию с 2021 года. Технологическими партнерами выступят компании Южной Кореи, в частности, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Оператором проекта станет "Роснефтефлот".

Танкеры представляют собой суда нового типа, работающие на газомоторном топливе и соответствующие высоким экологическим стандартам и новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей, которые будут введены с 2020 года.

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда". Хотя производство пока находится в процессе строительства, ряд его мощностей уже запущен в эксплуатацию.

Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это, в частности, танкеры водоизмещением до 350 тыс. т, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. м, суда ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тыс. т, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.