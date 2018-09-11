Сечин заявил о планах сдать новый сухой док судоверфи "Звезда" на три года раньше

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Судоверфь "Звезда" ведет полным ходом работы по строительству сухого дока, планирует сократить сроки строительства и сдать его в 2020 году, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии заливки первого бетона в основание сухого дока.

Он напомнил, что в 2017 году начались работы по инженерной подготовке территории и устройству котлована сухого дока. "Ранее по графику планировалась сдать объект в 2023 году. Сегодня работы идут полным ходом, мы намерены значительно сократить сроки строительства и сдать сухой док в эксплуатацию уже в 2020 году", - сказал Сечин.

По его словам, док представляет собой сложное гидротехническое сооружение размерами 485 на 114 на 14 метров. "Его параметры позволят строить все существующие и перспективные суда практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе крупнейший арктический танкер-газовоз, разработанный для работы на Северном морском пути в рамках проекта "Арктик СПГ", буровые суда высокого ледового класса, атомные ледоколы "Лидер", морскую технику и другие уникальные суда", - сказал глава "Роснефти".

Сечин добавил, что для сухого дока в настоящее время ведется изготовление еще одного крана "Голиаф" грузоподъемностью 1 200 тонн, а также изготавливаются батопорт (гидротехнический затвор) и башенные краны. В июне 2019 года это оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа. Сооружение основных достроечных цехов сухого дока также начнется раньше графика, в 2019 году, заверил он.

Все объекты судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье будут сданы в эксплуатацию в 2019 году, заявил Сечин. Он напомнил, что в настоящее время параллельно ведутся строительные работы на таких объектах, как цех сборки блоков, трубообрабатывающий цех, цех насыщения и модульной сборки, механомонтажный цех. Ведется сооружение достроечных и грузовой набережных общей длиной 1000 м.

"Все эти объекты будут сданы в эксплуатацию в 2019 году. С вводом в эксплуатацию цеха сборки блоков мощность верфи по обработке металла возрастет до 90 000 тонн в год", - заявил он.

Модернизация производства

Сечин добавил, что строительство новой верфи и перевооружение существующего завода происходит одновременно с реализацией их производственных программ, что, "безусловно, накладывает дополнительную ответственность на предприятия". Он напомнил, что портфель заказов судостроительного комплекса в общей сложности составляет 26 средне- и крупнотоннажных судов, в том числе 24 - по заказу "Роснефти".

В частности, по его словам, в строительной стадии находятся многофункциональные суда снабжения усиленного ледового класса, закладка киля которых состоялась год назад. На открытом достроечном стапеле идет формирование корпуса головного судна, первый блок уже в сборе, секции корпуса готовы к сборке следующих блоков. Глава "Роснефти" добавил, что в 2019 году этап строительства первого судна на стапеле будет завершен, и судно будет спущено на воду для достройки, испытаний и сдачи заказчику.

Сечин также рассказал, что для локализации производства судового оборудования, в частности винто-рулевых колонок и систем электродвижения судов, в ноябре 2017 года на территории "Звезды" было создано совместное предприятие "Роснефти" и General Electric - "Сапфир". "Оно приступило к строительству завода по изготовлению винто-рулевых колонок, пуск которого запланирован на второй квартал 2019 года", - сообщил он.

Ранее во вторник сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии заливки первого кубометра бетона на строительстве сухого дока на "Звезде". Кроме того, в присутствии главы государства руководители крупных компаний, которые заключили контракты с судоверфью на строительство новых судов, обменялись подписанными документами.

В частности, был подписан контракт на строительство двух танкеров класса "Афрамакс" дедвейтом до 114 тысяч тонн между судостроительным комплексом "Звезда" Совкомфлотом и компанией группы ВЭБ. Кроме того, Сечин и генеральный директор компании Совкомфлот Сергей Франк обменялись договором о фрахтовании двух танкеров класса "Афрамакс".