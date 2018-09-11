Российские военные развернут в Арктике ракетные комплексы "Бастион"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Северный флот развернет на острове Котельный батарею береговых ракетных комплексов "Бастион", сообщила во вторник газета "Известия", ссылаясь на Минобороны РФ.

"Батарея береговых ракетных комплексов "Бастион" до конца года приступит к боевой службе на острове Котельный", - отмечает газета.

По данным "Известий", "Бастионы" заменят устаревшие комплексы "Рубеж". "С таким усилением тактическая группа Северного флота на Новосибирских островах сможет эффективно контролировать и защищать Северный морской путь", - сообщила газета.

Отмечается, что батарея на острове Котельный - не первое подразделение с "Бастионами", находящееся в распоряжении арктического командования. Ранее такие комплексы заступили на боевое дежурство в составе береговой ракетно-артиллерийской бригады в Мурманской области.

"Северный флот в течение нескольких лет проводит планомерную работу по развертыванию военной инфраструктуры в Арктике, что позволяет значительно расширить возможности по обеспечению защиты национальных интересов Российской Федерации в данном регионе", - заявил ранее командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Как сообщал "Интерфакс", комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России, в том числе на Курилах. Ожидается, что в период до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.