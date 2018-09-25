Российские военные развернули ракетный комплекс "Бастион" в Арктике

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион", поставленный на вооружение тактической группы Северного флота (СФ) на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, выполнит ракетные стрельбы в ходе учений по обороне островной территории России в Арктике.

"Ракетные стрельбы будут выполняться по удаленной мишенной позиции, имитирующей отряд надводных кораблей условного противника", - сообщил "Интерфаксу" представитель СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

БРК "Бастион", оснащенный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" разработки и производства Реутовского НПО машиностроения, "был недавно доставлен на остров Котельный морским транспортом и поставлен на вооружение тактической группы СФ".

Ранее в качестве основного БРК, стоящего на вооружении подразделений береговых войск Северного флота, выполняющих задачи боевого дежурства на острове, использовался БРК "Рубеж". В конце августа в ходе тактических учений он был успешно применен и поразил двумя ракетами "Термит" мишени, установленные в море Лаптевых на удалении более 50 км от берега.

По данным открытых источников, БРК "Бастион" способен поражать цели на дальности до 350 - 450км. В ноябре 2016 года развернутый в Сирии "Бастион" применялся для поражения наземных целей. В настоящее время БРК "Бастион" состоят на вооружении сухопутных и береговых войск всех четырех флотов ВМФ России. Они, в частности, развернуты в Крыму, Калининградской области, на Камчатке, Курильских островах.

Комплекс "Бастион" предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Его основная задача - защита побережья протяженностью более 600 км от десантных операций.