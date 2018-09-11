Подростка из Старого Оскола заподозрили в убийстве бабушки, заставлявшей его ходить в школу

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Старого Оскола, подозреваемого в убийстве своей бабушки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

По версии следствия, подросток несколько дней с начала сентября не ходил в школу. "На этой почве у него с бабушкой были постоянные конфликты. 7 сентября бабушка в очередной раз стала упрекать внука, в ответ он схватил кухонный нож и нанес 62-летней женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Испугавшись содеянного, подросток несколько дней не выходил из квартиры и ждал приезда матери с отдыха. Мать вернулась домой 10 сентября и обратилась в правоохранительные органы.

"Подозреваемый задержан и допрошен. В кратчайшие сроки ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР.