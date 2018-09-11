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В Буденновске арестовали молодого человека, обливавшего школьниц кислотой

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Житель Буденновска, который подозревается в том, что он обливал школьниц кислотой, задержан полицией и арестован решением суда.

"Подозреваемый 19-летний местный житель был задержан. Следственными органами Следственного комитета (СК) в его отношении возбуждены уголовные дела о причинении вреда здоровью средней тяжести и хулиганстве", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк, уточнив, что суд санкционировал арест молодого человека.

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В 2017 году в больницы Буденновского района с химическими ожогами были госпитализированы три несовершеннолетние девушки. Нападения на них совершались по одной схеме: велосипедист в куртке с капюшоном и медицинской маской на лице, проезжая мимо, внезапно выливал на потерпевших кислоту.

"Фоторобот и психологический портрет подозреваемого были переданы полицейским. Сотрудники полиции проверили около тысячи судимых и недавно освободившихся из мест лишения свободы граждан, а также более ста человек, состоящих на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах", - сказала Волк.

В июне 2017 года краевая полиция сообщала, что за информацию о нападавшем было объявлено вознаграждение в полмиллиона рублей.

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Теги: Буденновск

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