Директор Росгвардии вызвал Навального на поединок

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального после публикации расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии.

"В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами - куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную", - заявил Золотов в видеообращении, обнародованном на сайте Росгвардии.

"Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет еще студенистое, желеобразное пятно слизняка. И тогда с вами уже точно никто не захочет разговаривать", - сказал Золотов.

"Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею", - заявил директор Росгвардии.

Он предостерег Навального от того, чтобы тот брался за изучение вопросов питания личного состава Росгвардии, потому что это "не ваша тема". При этом Золотов отметил, что в Росгвардии есть коррупционные недостатки, но в службе ведется работа по их выявлению, а виновных увольняют или отдают под суд.

В видеоролике о расследовании ФБК закупок продуктов для Росгвардии Навальный назвал фамилию директора Росгвардии среди "прочих жуликов". ФБК пришел к выводу, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. По данным ФБК, "Дружбой народов" владеет бывший подчиненный Золотова по внутренним войскам МВД.