Песков с пониманием отнесся к вызову Золотовым Навального на дуэль

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному с призывом выйти на поединок, заметив, что иногда с "клеветой нужно бороться любыми способами".

"Вы знаете, иногда с бессовестной клеветой нужно бороться любыми способами", - сказал Песков, комментируя по просьбе журналистов видеообращение Золотова.

"Когда была действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню", - продолжил он.

"В этом плане я соглашусь, а в остальном оставляю без комментариев", - добавил Песков.

В Кремле не расценивают вызов Золотовым оппозиционера Навального на поединок как физическую угрозу политику. Высокопоставленный силовик не согласовывал свою инициативу с главой государства, заявил Песков.

"Нет, не расцениваем, ничего не согласовывалось", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального после публикации расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. Соответствующее видеообращение Золотова с нелицеприятными высказываниями в адрес Навального обнародовано на сайте Росгвардии. Он предостерег Навального от того, чтобы тот брался за изучение вопросов питания личного состава Росгвардии, потому что это "не ваша тема". При этом Золотов отметил, что в Росгвардии есть коррупционные недостатки, но в службе ведется работа по их выявлению, а виновных увольняют либо отдают под суд.

В видеоролике о расследовании ФБК закупок продуктов для Росгвардии Навальный назвал фамилию Золотова среди "прочих жуликов". ФБК пришел к выводу, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. По данным ФБК, "Дружбой народов" владеет бывший подчиненный Золотова по внутренним войскам МВД.

Заявление Золотова стало реакцией еще на один ролик Навального, в котором оппозиционер допустил нелицеприятные высказывания в адрес главы Росгвардии.