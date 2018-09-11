В России Дело "Седьмой студии"

Защита Серебренникова заявила о неправильном подсчете "ущерба" в деле "Седьмой студии"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в мошенничестве на 133 млн рублей художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова утверждает, что следствие неправильно посчитало возможную сумму ущерба по делу.

"Следствие не установило сумму якобы похищенного и даже не пыталось это сделать. У следствия есть задача обвинить Серебренникова - и оно это делает, не обращая внимания ни на закон, ни на доказательства, ни на здравый смысл", - заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов в Мосгорсуде во вторник.

По его словам, "абсолютно достоверно в материалах дела установлено, что 133 млн рублей - это та, сумма которая была потрачена на проект "Платформа".

"Расчет этот очень простой, и посчитала это эксперт Рафикова. В своем заключении она указывает, что 77 млн рублей были потрачены на расходы проекта "Платформа" непосредственно с расчетного счета, то есть безналично - и к этим денежным средствам у следователей нет никаких претензий. А еще 56 млн были сняты Масляевой с банковской карты - и к этим денежным средствам у следствия тоже нет претензий", - пояснил Харитинов.

"Но если сложить 77 и 56, то мы получим сумму в 133 млн рублей. И к этим денежным средствам у следствия не может быть никаких претензий, поскольку это денежные, которые не были обналичены, а те, которые были использованы на "Платформу" безналичным путем, а также путем снятия с карты бухгалтером Масляевой", - добавил адвокат.

Защитник уточнил, что всего автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" на проект "Платформа" в 2011-2014 годах было выделено 216 млн рублей, включая "10 млн государственного контракта, выделенных в 2011 году".

"Остается 83 млн - естественно, это никаким образом не спасает ситуацию, но это и есть те денежные средства, которые были обналичены, находились в кассе и тратились на проект "Платформа", - продолжил Харитонов. - Мы посчитали эти денежные средства: только сотрудникам "Седьмой студии", включая Масляеву, ушло на заработную плату наличными 40 млн рублей. (...) Ну и оставшиеся 43 млн - это те деньги, которые ушли на выплату гонораров артистам и композиторам - всем, кто принимал участие в "Платформе".

Адвокат подчеркнул, что, позиция защиты подтверждается показаниями бывшего главного бухгалтера АНО Нины Масляевой (проходит по делу "Седьмой студии" в качестве обвиняемой, единственная признала вину и дала показания не бывших коллег - ИФ), согласно которым 50% обналиченных денежных средства тратились в "Седьмой студии" на "конкретные проекты "Платформы" - реквизит и услуги, необходимые для их реализации", а куда уходили еще 50% - она не знала.

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", в том числе Серебренникову, инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной худруком "Гоголь-центра" АНО на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Режиссер категорически не признает вину и факты хищений денежных средств в "Седьмой студии", однако не отрицает возможные нарушения, которые допускались при работе бухгалтерии организации.

Потерпевшим по делу признано министерство культуры, которым заявлен иск о возмещении материального ущерба на 133 млн рублей.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Как ожидается, в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру для решения вопроса о передаче его в суд.

Во вторник Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 октября.

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Теги: Седьмая Студия, Кирилл Серебренников

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