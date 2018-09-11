Серебренникову продлили домашний арест до 19 октября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до 19 октября срок домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову, и бывшему гендиректору автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия", руководителю ярославского театра имени Волкова Юрию Итину, обвиняемым в хищении бюджетных средств, предает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайства органов следствия обоснованными и подлежащими удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемых Итина и Серебренникова на срок до 19 октября 2018 года", - огласил решение судья Александр Рыбак.

Как пояснила в суде следователь, за указанный период уголовное дело будет направлено в прокуратуру, которой нужно до десяти дней для решения вопроса о его передаче в суд, у которого, в свою очередь, есть 14 дней для определения о принятии материалов к рассмотрению по существу.

Вместе с тем следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать производству по делу.

Со своей стороны, фигуранты и их адвокаты просили суд в удовлетворении ходатайств отказать, подчеркнув, что обстоятельства, на основании которых обвиняемым избирались меры пресечения, давно отпали.

"Сегодня следователь (Александр - ИФ) Лавров снова просит продлить мой арест. Зачем? Неизвестно. Никакие следственные действия уже не ведутся, мы ознакомились с делом, все подписали - все произошло. (...) Очевидно, что я никуда не скроюсь и не собирался. Следователь Лавров отпускал меня в Ростов - когда умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь", - заявил Серебренников, обращаясь к суду.

"Что касается доказательств, очевидно, что я не могу ничего уничтожить: все эти доказательства надо беречь, поскольку они все - в нашу пользу. А лживые показания Масляевой и ее подельников я в счет не беру. (...) Я прошу, ваша честь, отказать следствию и принять правильное решение", - добавил режиссер, обращаясь к судье.

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", в том числе Серебренникову и Итину, инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной худруком "Гоголь-центра" АНО на реализацию проекта "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В качестве обвиняемых к делу также привлечены бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-главбух АНО Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

Все обвиняемые, кроме Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, и Вороновой, находятся под домашним арестом.