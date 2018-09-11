Путин и Си Цзиньпин на выставке купили сбитень и приготовили себе блинов с икрой

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в конце дня после переговоров посетили выставку "Улицы Дальнего Востока", которая должна продемонстрировать участникам и гостям Восточного экономического форума потенциал, культурные и национальные особенности регионов Дальнего Востока.

В павильоне "Мед" Путина заинтересовал приготовленный на основе меда сбитень. Каждая баночка продукта продавалась по 200 рублей, президент отобрал две, цена за товар была уплачена, а сам сбитень он передал Си Цзиньпину.

"Я думаю, что рублей у меня нет", - сказал председатель КНР.

"Юанями потом отдашь", - пошутил в ответ Путин, передавая гостю подарок.

В павильоне "Русские морепродукты и русский рынок" повара предложили Путину и Си Цзиньпину самим приготовить блины и наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона. Запекая блин, российский президент отметил мастерство высокого китайского гостя в этом деле.

"Да, у меня кругленько", - согласился Си Цзиньпин через переводчика.

Завернув в приготовленные блины черную и красную икру, и по русской традиции по предложению Путина выпили немного водки.