Медведев предложил расширить льготу по оплате пенсионерами взносов на капремонт

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает возможным обсудить предложения по возможности распространения льгот по оплате взносов на капремонт не только для людей, достигших 70 и 80 лет и проживающих одиноко, но и проживающих вместе с ними членов семьи, достигших пенсионного возраста.

"Думаю, что можно посмотреть вполне такого рода трансформацию этой льготы - чтобы в этом случае она касалась не только самих людей, достигших весьма зрелого возраста, то есть 80 и 70 лет, которые проживают одиноко или с супругами, но и тех членов семьи, которые проживают вместе с ними и по сути достигли действующей планки пенсионного возраста", - сказал Медведев во вторник на обсуждении предложений "Единой России" ко второму чтению законопроекта о совершенствовании пенсионной системы.

"Мне кажется, - подчеркнул Медведев, - что это совершенно нормальный разворот, но надо посчитать, во что это выльется, но в целом это как бы отвечает смыслу той льготы, которая уже действует, и мы вовлекаем в нее еще и действующих пенсионеров".

Льготы при оплате капремонта

29 декабря 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок взимания взносов за капремонт многоквартирных домов для пожилых людей и инвалидов.

Федеральный закон предусматривает предоставление льготы одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50%, 80 лет - в размере 100%, а также семьям, состоящим только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, из которых хотя бы один достиг возраста 70 лет - в размере 50%, 80 лет - в размере 100% от суммы, начисленной в качестве взноса за капитальный ремонт.

Также закон предусматривает, что инвалиды I и II группы, а также семьи с детьми-инвалидами с 2016 года будут получать компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 50% от начисленной суммы.

30 июля стало известно, что Путин подписал закон, дающий возможность региональным властям расширить список льготников, которым могут компенсировать взносы на капитальный ремонт. Компенсацию расходов на капремонт, согласно закону, могут получить пенсионеры, достигшие 70 лет, проживающие в семье с инвалидами первой и второй групп. Компенсация для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 лет - 100%.