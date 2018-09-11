Медведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательства

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил дальнейших корректировок и изменений в пенсионное законодательство.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что с принятием пенсионного законодательства и связанных с ним подзаконных актов работа не просто не заканчивается, она, в известной степени, только начинается. Потому что задача для нашей партии - в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить, как законодательство будет работать", - сказал Медведев в ходе обсуждений предложений "Единой России" ко второму чтению законопроекта о совершенствовании пенсионной системы.

"Мы должны исходить просто из реалий и откликаться на те проблемы, которые могут возникать. И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, даже что-то придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми", - заявил премьер.

Глава правительства РФ отметил, что необходимо будет смотреть за тем, как меняется рынок труда, как развиваются взаимоотношения между работниками и работодателями в контексте изменений в пенсионное законодательство.

Медведев сообщил, что при участии фракций партии "Единая Россия" в региональных парламентах появляются изменения, которые позволяют сохранять льготы на переходный период, то есть действующие региональные льготы, которые предоставляются мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет. Это, в частности, касается льгот для проезда на общественном транспорте, на лекарства, на оплату услуг ЖКХ.

На сегодняшний день, отметил Медведев, "Единая Россия" внесла такие инициативы в 65 региональных парламентах.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят Думой в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.