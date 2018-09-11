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Домашний арест двум фигуранткам дела "Новое величие" продлили до декабря

Есть обновление от 19:45

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия оставил до 13 декабря под домашним арестом Марию Дубовик и Анну Павликову, обвиняемых в участии и создании экстремистской организации "Новое величие".

"Суд постановил: продлить в отношении Павликовой и Дубовик срок содержания под домашним арестом до 13 декабря 2018 года", - огласила решение судья Ольга Быковская.

Также судья разрешила девушкам совершать прогулки по прилегающей к дому территории с 13:00 до 15:00.

В ходе заседания обе девушки лично просили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем. Отец Павликовой рассказал суду, что его дочь столкнулась с трудностями в получении медицинской помощи в медучреждениях из-за предрассудков персонала.

"В нашей поликлинике главврач испугался. Мы целый час сидели и объясняли, что она еще не осуждена. И даже в частные клиники мы не можем сейчас обратиться, там тоже трудности", - отец Павликовой.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова также добавила, что из-за браслета, который обязана носить обвиняемая, ее подзащитной невозможно провести МРТ и флюорографию. Защитник Марии Дубовик Максим Пашков поддержал позицию коллеги и также обратился в суд с просьбой смягчить меру пресечения для девушки.

"Сотрудник ФСИН запретил ей выходить на территорию перед домом. Человеку с такими диагнозами нужны хотя бы два часа прогулок. Ей МРТ нужно делать. А у нее браслет на ноге. Сотрудники ФСИН отказываются его снимать (для проведения процедуры - ИФ), говорят, не положено. А как человеку лечиться?", - заявил Пашков.

Карлова также рассказала в суде, что у Павликовой есть направление на стационар, однако девушка пока что не может лечь в больницу для лечения, потому что "тогда она не сможет фактически находиться дома, по адресу проживания".

В связи с этим Карлова и Пашков обратились в суд с просьбой в случае отказа в смягчении меры пресечения изменить часть, касающуюся запретов при отбывании наказания под домашним арестом. В частности адвокаты просили разрешить фигуранткам дела совершать ежедневные двухчасовые прогулки. Также они просили суд упростить уведомление следователей о посещении обвиняемыми врачей. На данный момент девушки обязаны передавать следователю подписанный главным врачом талончик к каждому специалисту, которого им необходимо посетить, до приема у врача. Адвокаты подчеркнули, что сами девушки не могут взять талончик, это за них делают родители. Защита просит разрешить девушкам свободно посещать врачей с последующим уведомлением следователя.

Защитница Павликовой также отметила, что у ее подзащитной есть абонемент в фитнес-центр с бассейном, поэтому она просила суд разрешить обвиняемой посещать его четыре раза в неделю. Также Карлова просила разрешить девушке звонить на мобильный телефон матери и отцу.

Следователь и прокурор против

Следователь высказался против всех обращений адвокатов.

"Ранее возложенные судом ограничения были обоснованными. В связи с этим следствие полагает, что необходимо оставить тот же список запретов", - отметил он.

Прокурор, в свою очередь, поддержала позицию следователя и просила отказать в смягчении меры пресечения Павликовой и Дубовик.

Позднее во вторник Дорогомиловский суд, как ожидается, рассмотрит ходатайство следствия о продлении заключения под стражей Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Петра Карамзина.

Также Пашков сообщил "Интерфаксу", что 10 сентября Дорогомиловский суд продлил до той же даты домашний арест еще четверым фигурантам дела "Нового величия": Максиму Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею Гаврилову и Рустаму Рустамову.

Дело "Нового величия"

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения "Новое величие", в том числе 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

Павликова и Дубовик, в поддержку которых правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию, 16 августа по ходатайству следствия были переведены судом из следственного изолятора под домашний арест.

Такое решение в Следственном комитете объяснили тем, что все основные действия по делу завершены, свидетели допрошены, экспертизы назначены. Поэтому нахождение девушек в следственном изоляторе более нецелесообразно.

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По сообщениям полиции в акции приняли участие несколько сотен человек
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Теги: Мария Дубовик, Анна Павликова, Новое величие

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