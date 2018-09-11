Суд продлил арест четырем фигурантам дела "Нового величия"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Петра Карамзина, обвиняемых в участии и создании экстремистской организации "Новое величие", передает корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении Костыленкова, Полетаева, Крюкова и Карамзина срок заключения под стражей до 13 декабря", - огласила решение судья Галина Таланина.

Ранее суд оставил фигуранток дела Анну Павликову и Марию Дубовик до той же даты под домашним арестом. Суд разрешил девушкам совершать ежедневные двухчасовые прогулки по прилегающей к дому территории с 13:00 до 15:00.

Аадвокат Дубовик Максим Пашков сообщил "Интерфаксу", что 10 сентября Дорогомиловский суд продлил также до 13 декабря домашний арест ещё четверым фигурантам: Максиму Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею Гаврилову и Рустаму Рустамову.

Арест фигурантов

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения, в том числе 18-летнюю Павликову и 19-летнюю Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе.

16 августа, суд смягчил меру пресечения Павликовой и Дубовик и по ходатайству следователя перевел их под домашний арест.