Следователи в Белгороде начали проверку по сообщениям СМИ о гибели новорожденных

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следствие в Белгородской области начало проверку по публикациям в средствах массовой информации о гибели новорожденных в перинатальном центре городской больницы №2 города Белгорода, сообщается на сайте СУ СКР по региону во вторник.

"По предварительным данным, в ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет выявлено несколько публикаций, говорящих о том, что в перинатальном центре второй городской больницы областного центра в 2018 году имели место факты гибели новорожденных, в том числе от инфекций", - говорится в сообщении.

В рамках проверки назначаются судебно-медицинские экспертизы, изучается медицинская документация.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.