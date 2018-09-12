В России

Информацию о геноме россиян приравняют к персональным данным

Соответствующие поправки в законодательство разработал Роспотребнадзор

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разработал поправки в закон о персональных данных, согласно которым в число охраняемой законодательством персональной информации войдет геном российских граждан.

"У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество - то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме - это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует (определяет генетический код, то есть последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК - ИФ)", - сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова на Восточном экономическом форуме в среду.

Она пояснила "Интерфаксу", что Роспотребнадзор разработал соответствующие изменения в закон о персональных данных, причем документ уже прошел необходимые согласования в ведомствах и в ближайшее время готовится к внесению в парламент. "Мы предполагаем, что мы внесем его в эту сессию в Государственную Думу, мы надеемся", - пояснила она.

В РоссииПутин рассказал о сборе биологического материала россиянЧитать подробнее

Попова добавила, что в 2006 году, когда принимался закон РФ о персональных данных, определять геном быстро и дешево, как это могут сейчас, не умели. Современное развитие технологий, по ее мнению, требует ответа со стороны регулирующих органов.

Осенью прошлого года широкий резонанс вызвало заявление президента России Владимира Путина о том, что иностранцы с непонятными целями целенаправленно собирают биологический материал россиян различных этносов. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что российские спецслужбы располагают подтверждением того, что зарубежные эмиссары ведут в России сбор биоматериала, имеющего отношение к различным этносам, проживающим на территории страны. В ноябре 2017 года Попова заявляла журналистам, что оборот биоматериалов должен законодательно регулироваться. Эксперты отмечали, что биоматериалы могут имеют ценность, в том числе, с точки зрения генетической информации.

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Теги: Роспотребнадзор

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