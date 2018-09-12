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О переговорах начистоту

В издательстве "АСТ" выходит новая книга Михаила Горбачева

О переговорах начистоту
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В издательстве "АСТ" выходит книга Михаила Горбачева "В меняющемся мире". В предисловии автор пишет, что однажды он получил письмо с просьбой оставить автограф на его фотографии. Фотография необычная - 60-летней давности. "Нахлынули воспоминания, вернули меня в то время, к надеждам и планам, которые тогда были", - отмечает автор.

О книге рассказывает корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов.

Времена меняются - проблемы те же

Читая книгу, становится понятно, что это не просто мемуары государственного деятеля, стоявшего у руля могучей страны Советского Союза. Это скорее новое осмысление борьбы за окончание холодной войны, за перевод международных отношений "на рельсы нового мышления". В книге подробно рассказывается о подготовках и о самих встречах с руководителями западных государств, с лидерами стран Варшавского договора.

Значительная часть книги посвящена подготовке к советско-американским встречам в верхах, но об этом Горбачев уже не раз подробно писал и говорил, подчеркивая, что укреплению сотрудничества между двумя странами всегда мешает "активность сторонников так называемой "жесткой линии" по отношению к нашей стране".

Многие высказывания партнеров по переговорам и сейчас звучат очень актуально. Интересна, например, фраза папы Иоанна Павла II на первой в истории встрече главы католического мира с руководителем Советского государства. "Нельзя, чтобы кто-то претендовал на то, чтобы перемены в Европе и в мире шли по западному образцу", - приводит Горбачев его слова. Согласимся, что эта мысль не менее актуальна и сегодня.

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Интересна глава о переговорах в Токио в 1991 году. Цель визита, как отмечает автор книги, состояла в том, чтобы определить, на какой основе будут развиваться советско-японские отношения в предстоящие годы. Самым сложным при этом на переговорах было уйти от обсуждения территориальной проблемы, по которой "единого мнения в стране не было" (можем заметить, что нет этого мнения и по сей день). "Наша позиция, - пишет Горбачев, - сформулированная в свое время Андреем Громыко, была "железобетонной": такой проблемы нет". В связи с этим Горбачев решил выступить на переговорах "против увязки экономического сотрудничества с успехом переговоров по внутреннему договору. "Начинать надо было именно с развития отношений во всех областях, в том числе в экономике, торговле, инвестициях. Только такой подход имеет перспективы", пишет он.

После детального рассказа о подготовке и ходе переговоров в Токио Горбачев делает вывод, что "судя по сообщениям о переговорах между Россией и Японией, концепция, предложенная мной в 1991 году, и сегодня лежит в основе позиции России".

Он отдает также должное позиции нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который выступил за необходимость разработать совместную масштабную программу развития экономического сотрудничества в развитии Дальневосточного региона. Горбачев выражает надежду, что осуществление этой программы "станет началом новой главы в отношениях с Японией".

Лидеры западных стран - против объединения Германии

Интересна глава, посвященная объединению Германии. Автор не скрывает, что у этой идеи было много противников. Среди советского партийного руководства высказывалось мнение о необходимости "притормозить этот процесс и даже перекрыть ему дорогу".

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Как ни странно покажется на первый взгляд, но и некоторые лидеры западных стран, в том числе президент Франции Франсуа Миттеран, премьер-министры Англии и Италии Маргарет Тэтчер и Джулио Андриотти в беседах с Горбачевым давали понять, что они "против объединения". Автор отмечает, что "для этого у них были серьезные исторические и политические основания, которые они, правда, не высказывали напрямую. Ближе всего к полной откровенности подошла Тэтчер. В ее словах ощущалось стремление прозондировать, готов ли Советский Союз на резкие действия, чтобы помешать процессу объединения".

"Думаю, - продолжает экс-президент СССР, - что европейские члены НАТО был не прочь затормозить процесс объединения Германии руками Горбачева, полагая что СССР больше в этом заинтересован, чем они, в том числе, по идеологическим мотивам". Но, как отмечает Горбачев, он понимал, что "сопротивление объективно неизбежному процессу - воссоединению Германии - и, тем более, применение военной силы, могло привести к непредсказуемым последствиям, к взрыву в самом центре Европы, к возобновлению холодной войны и, кто знает, еще к чему!" Мы все были обязаны этого избежать, подчеркивает Горбачев, тем более, что "объединение Германии - моральное право немецкого народа".

Согласие остаться на посту генсека было ошибкой

Значительная часть книги посвящена внутриполитическим отношениям в стране.

Горбачев отмечает, что "недовольство демократическими изменениями со стороны партаппарата и ряда членов руководства партии стало проявляться в разных формах уже в конце 80-х годов". "Поначалу заложенное в гены партработников почтение перед постом генсека еще сдерживало их, но в 1991 году шлюзы прорвало. На апрельском пленуме дело дошло до требований смены руководства", - отмечает автор.

Позиция Горбачева при этом оставалась твердой. Он отмечает, что отказывался от многочисленных предложений ввести чрезвычайное положение в стране. "На апрельском пленуме ЦК представители партноменклатуры поставили вопрос ребром - пусть Горбачев либо вводит чрезвычайное положение, либо уходит с поста генерального секретаря ЦК". Вначале он заявил, что уйдет в отставку, но потом, по просьбе Политбюро, забрал свое предложение. "Но сейчас я думаю, что мое согласие остаться на посту генсека было ошибкой. Партия, как показали дальнейшие события, оставалась консервативной силой, не способной реформировать себя и участвовать в реформировании страны", - пишет Горбачев.

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Много и подробно рассказывается в книге о дискуссиях по проблеме сохранения СССР. Горбачев при этом отмечает, что путч "сорвал процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами, подстегнул дезинтеграцию - уже не только государства, но и общества". При этом, говоря о путче, Горбачев подчеркивает: "я отдаю должное роли Ельцина в защиту демократии в августе 1991 года". Вместе с тем он делает вывод, что "президент России и его окружение фактически принесли Союз в жертву своему страстному желанию воцариться в Кремле".

Связь времен

В завершении книги бывший лидер Советского государства пишет, что его поколение, покончившее с холодной войной, "выполнило свою миссию, свою историческую задачу". Он считает, что "нынешнее поколение лидеров... должны серьезно переоценить свои политические установки, осмыслить опыт предшественников, которым пришлось иметь дело с еще более опасными вызовами. Этот опыт никому не перечеркнуть".

Он подчеркивает, что свою книгу "написал не в оправдание, не в поучение, а для того, чтобы сохранялась связь времен, чтобы не прерывался диалог между прошлым и настоящим, чтобы знать правду о прошлом и извлекать уроки на будущее". "В меняющемся мире это необходимо всем нам", - подытожил Горбачев.

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Теги: Михаил Горбачев

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