Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сделал предложение премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года.

"Давайте заключим мирный договор - не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий", - сказал Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Продолжая свою мысль о заключении мирного договора с Японией, российский лидер сказал: "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет".

Перед этим Абэ призвал Путина подтвердить намерение двигаться к заключению мирного договора. "

"Но на нас лежит ответственность за будущие поколения. Мы несем ответственность за то, чтобы полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой", - сказал Абэ.

После этого японский премьер-министр обратился к залу: "Дамы и господа! Мы больше не должны бесконечно доставлять затруднения нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению. (...) Пожалуйста, поддержите наши шаги в направлении заключения мирного договора. Я прошу у всех вас бурных аплодисментов".

После этого в зале раздались бурные аплодисменты.

Основной проблемой заключения мирного договора остаются территориальные претензии Японии на несколько Курильских островов. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что Россия не торгует своими территориями и острова Курильской гряды остаются территорией РФ.

В декабре 2016 года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о совместной деятельности на Южных Курилах, а также об обеспечении доступа бывших японских жителей Южных Курил на острова.