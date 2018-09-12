Сады и парки закрылись в Петербурге из-за сильного ветра

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сады и парки Санкт-Петербурга временно закрыты из-за сильного ветра, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Закрыты все сады и парки, имеющие ограду. Это Таврический сад, Овсянниковский сад, Екатерининский сад, также закрываются, например, Лопухинский и Никольский сады. То есть, все места, которые есть возможность закрыть", - сказал собеседник.

В комитете добавили, что сады, парки и скверы закрыты, как минимум, до завтра.

Между тем горожане сообщают в социальных сетях, что сильный порывистый ветер валит в Петербурге деревья и дорожные знаки, от непогоды пострадали несколько автомобилей.

В четверг, по прогнозам синоптиков, в городе сохранится сильный ветер.