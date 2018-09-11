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Москва

В Москве с понедельника похолодает до нуля градусов

Синоптики обещают, что в конце этой недели днем в столице будет около +20

В Москве с понедельника похолодает до нуля градусов
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Похолодание в Москву придет с ночи пятницы, в выходные еще будет относительно тепло, а со следующей недели средняя дневная температура понизится примерно до нуля градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"В понедельник, 17 сентября, в столичный регион придет более холодный воздух из-за скандинавского антициклона. При умеренном северном ветре температура в течение суток составит минус 2 - плюс 3 градуса, что близко к норме", - говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра во вторник.

В следующий вторник под влиянием антициклона ветер ослабеет, но температура еще немного понизится, хотя обойдется и без существенных осадков.

На этой же неделе будет тепло, хотя ожидаются дожди с порывами ветра.

"Из-за надвигающегося со Скандинавии циклона 12 и 13 сентября в Москве и Подмосковье ожидается дождь и будет ветрено, порывы южного, а днем 12 сентября юго-западного ветра могут достигать 12-18 метров в секунду. 13 сентября ветер будет юго-западный и западный", - сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Днем в среду в Москве будет 21-23 градуса тепла, по области - 19-24 градуса.

В четверг атмосферное давление останется в пределах нормального. В регион начнет проникать более холодный воздух, и в течение суток показания термометров будут близки к отметкам 18-20 градусов в Москве и к 16-21 градусу по области. Погода останется ветреной - местами ветер будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь.

В ночь на пятницу в Москве похолодает до 8-10 градусов, по области до 5-10 градусов, местами до нуля, погода ожидается без осадков. Днем температура в Москве повысится до 19-21 градуса, в районах Подмосковье до 16-21 градуса тепла. Осадков днем не будет. Западный и северо-западный ветер ожидается не сильнее 5-10 метров секунду.

В воскресенье в столичный регион придет облачная погода с прояснениями, небольшое понижение температуры и несильный дождь. Ночью термометры в Москве и Подмосковье покажут 5-10 градусов, а днем 15-20 градусов выше ноля.

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