Росавиация предложила ввести нормы для перехода авиакомпаний на российские системы бронирования

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация предлагает ввести нормативные требования для перехода авиакомпаний на отечественные системы бронирования, заявил глава ведомства Александр Нерадько.

"Должна появиться качественная отечественная система, мы должны предложить этот комплекс услуг авиакомпаниям, а затем ввести нормативные требования - но только с отложенным сроком введения в действие этого требования. То есть не одномоментно, а дать переходный период", - сказал он журналистам в кулуарах выставки деловой авиации RUBAE.

По его словам, такая система уже работает в аэропорту "Шереметьево", также ведутся разработки "под эгидой "Ростеха".

"Это надо делать - надо уходить в импортозамещение, в том числе и по бронированию и резервированию, иначе малейший сбой в этих системах, серверы которых находятся за рубежом, может привести к дезорганизации работы в крупных аэропортах", - отметил Нерадько.

Ранее в августе глава Росавиации провел совещание, в ходе которого призвал ускорить переход авиакомпаний на отечественные системы бронирования. Как отмечали в ведомстве, сейчас российские авиаперевозчики используют несколько основных систем бронирования и продажи авиаперевозок, четыре из которых зарубежные: испанская Amadeus, американские Sabre и Galileo и швейцарская Gabriel SITA. Крупнейшая российская система бронирования - "Сирена-Трэвел".

В прошлом году Amadeus подверглась критике главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. На совещании у президента РФ Владимира Путина чиновник заявил, что система устанавливает цены на авиабилеты таким образом, что у антимонопольного регулятора "возникают подозрения о нарушении конкуренции на этом рынке". Путин тогда поручил разобраться. При этом эксперты отмечали, что проблемы ценообразования на авиабилеты не в системах бронирования - российские авиакомпании формируют тарифы по тем же принципам, что и перевозчики во всем мире, с помощью динамического ценообразования.