Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Росавиацию не устраивает система управления безопасностью полетов в авиакомпаниях группы "ЮТэйр", заявил глава ведомства Александр Нерадько.

"Есть так называемые системы управления безопасностью полетов - видимо, эта система в авиакомпании "ЮТэйр" недостаточно эффективна", - сказал он журналистам в кулуарах выставки деловой авиации RUBAE.

"Мы сейчас ждем результатов проверок, которые проходят в рамках расследований катастрофы с вертолетом Ми-8 и аварии с самолетом Boeing 737. Очевидно, что у компании очень большой объем работ, и самолетных и вертолетных, и, конечно, мне представляется, что авиакомпании необходимо принять корректирующие меры для упорядочения своей деятельности", - сказал Нерадько.

Он напомнил, что группа "ЮТэйр" уже пыталась принять такие меры, разделив общий бизнес на "ЮТэйр - Пассажирские авиалинии" и "ЮТэйр - Вертолетные услуги", но "эти меры недостаточно эффективны".

"Надо усилить направления работы, которые связаны прежде всего с контролем летной деятельности, ведь мы видим, что эти два авиационных происшествия прежде всего связаны с человеческим фактором", - заключил Нерадько.

В ночь с 31 августа на 1 сентября Boeing-737 "ЮТэйр" сразу после приземления в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетной полосы, в результате загорелись оба крыла. Находившиеся на борту 166 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы, 18 из них пострадали. Участвовавший в эвакуации людей сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа. Расследование причин инцидента продолжается.

4 августа в Красноярском крае разбился принадлежащий АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" вертолет Ми-8. Причиной катастрофы стало столкновение лопастей с грузом на внешней подвеске другого вертолета. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа погибли.