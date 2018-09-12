Прокуратура Екатеринбурга проверит сообщение о высадке беременной женщины из автобуса

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по сообщению СМИ о высадке беременной пассажирки из автобуса из-за сделанного ею замечания водителю, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в среду.

По данным СМИ, пассажирка автобуса маршрута №033 сделала замечание водителю, который разговаривал по телефону во время движения. Мужчина потребовал ее покинуть салон автобуса. В результате беременная женщина, оплатившая проезд, не смогла доехать до места назначения.

Прокуратура установит, был ли в действительности данный инцидент. Также будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена соответствующая документация в транспортной компании.

Отмечается, что разговор водителя по телефону без гарнитуры во время движения транспортного средства влечет административную ответственность по ст. 12.36.1 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.