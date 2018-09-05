В издательстве объяснили отказ продать екатеринбургской школьнице сборники стихов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Школьница из Екатеринбурга не смогла купить сборники Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского из-за возрастного ценза.

"На книгах Маяковского, Есенина и Бродского поставлена маркировка 18+, потому что в тексте произведений этих авторов, включенных в данные собрания сочинений, содержится нецензурная лексика. Согласно закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" мы обязаны поставить маркировку 18+", - заявила "Интерфаксу" в среду директор департамента рекламы и PR Издательской группы "Азбука-Аттикус" Ольга Бушуева.

Ранее сообщалось, что в одном из книжных магазинов Екатеринбурга школьнице отказались продавать сборники стихов.