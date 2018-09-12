ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в 2019 году планирует выпустить бизнес-версию Sukhoi Superjet 100 (SBJ), способную преодолевать расстояние из Москвы на Дальний Восток.

"Сейчас самолет (SBJ - ИФ) с дополнительными баками может преодолевать расстояние до 6 тыс. км. Нам была поставлена задача акционером, и мы ее выполним в 2019 году - создать и сертифицировать еще дополнительные баки, их будет восемь, позволяющие нам преодолевать сегодня популярное направление - из Москвы на Дальний Восток", - заявил вице-президент ГСС по продажам SBJ Евгений Андрачников в ходе выставки деловой авиации RUBAE. Он пояснил, что речь идет о версии самолета с дальностью полета 7200 км.

"Вы видите какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7200 км - ровно то, что позволит нам решить эту задачу", - сказал Андрачников.

SBJ в базовой версии летает на расстояние 4500 км.