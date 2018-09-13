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Вандал потушил вечный огонь в Улан-Удэ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники администрации Улан-Удэ выясняют обстоятельства акта вандализма на мемориале в память о погибших во время Второй мировой войны, расположенном в одном из районов города, сообщает управление по информационной политике мэрии.

По данным ведомства, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 9 сентября.

"В объектив камеры наружного наблюдения попал неизвестный молодой человек, который облил жидкостью мемориал умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. В результате действий злоумышленника Вечный огонь не горит", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на место выехали сотрудники администрации города.

Местные СМИ со ссылкой на генерального директора компании, обслуживающей мемориал, сообщают, что после инцидента горелка была запущена, но, проработав около часа, она погасла.

Предполагается, что из-за резкого перепада температур лопнуло газогорелочное оборудование, которое планируют закупать в Москве.

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Теги: Улан-Удэ

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