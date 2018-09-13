Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в селе Ямск Магаданской области, погибших нет, сообщили в четверг агентству "Интерфакс " в Единой диспетчерской службе района.

"Авиапроисшествие произошло в 11:45 по местному времени (03:45 мск). В вертолете находились три человека, все - члены экипажа. Сразу после посадки им была оказана первая помощь", - сообщил представитель службы.

По его словам, у всех троих диагностированы нетяжелые травмы, в основном, ушибы и ссадины.

"В настоящее время, экипаж доставлен в районный фельдшерский пункт. В ближайшее время за ними вылетит вертолет из Магадана.