Спасатели продолжили поиски вертолета, совершившего жесткую посадку в Якутии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Продолжаются поиски частного вертолета Robinson, который совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального МЧС.

"Группа спасателей на вездеходах добирается до места посадки. Вертолет Ми-8 пока стоит, потому что погодные условия не позволяют - ждут, когда распогодится", - сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

По информации Гисметео, на 8 часов утра в Момском районе пасмурно, идет снег, температура составляет -3 градуса, скорость ветра 4-13 м/с.

Как сообщалось ранее, частный вертолет совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии. Находившийся на борту капитан воздушного судна вышел на связь и сообщил, что находится в ущелье. У мужчины имеются различные травмы.

В субботу поиски были приостановлены до утра воскресенья из-за погодных условий.