Кабмин предложил дать Росгвардии право охранять атомные объекты

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий "Росгвардию", а также соответствующие подразделения "Росатома" правом защищать объекты, где используется атомная энергия.

Соответствующие поправки в статью 49 закона "Об использовании атомной энергии" размещены в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, для физической защиты такого рода объектов могут привлекаться органы внутренних дел и органы службы безопасности.

В обычном порядке физической защиты ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ занимаются эксплуатирующие организации и соответствующие федеральные органы исполнительной власти в пределах их полномочий, а на действующих судах и плавсредствах с ядерными установками и радиационными источниками, а также на космических и летательных аппаратах с ядерными установками - их экипажи.

В правительстве уточнили, что законопроект был подготовлен "Росатомом" и согласован со всеми заинтересованными ведомствами.