В Уфе решили расформировать бригады скорой психиатрической помощи

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Медики уфимской скорой пожаловались в надзорные органы на расформирование бригад психиатрической помощи. Сотрудники обратились в прокуратуру и Гострудинспецию республики с коллективным заявлением о защите их трудовых прав.

В пресс-службе Гострудинспекции Башкирии "Интерфаксу" сообщили, что под обращением, поступившем в ведомство накануне, подписались 34 человека.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии агентству подтвердили, что поступило аналогичное коллективное обращение, подписанное более 20 сотрудниками медучреждения.

Сопредседатель медицинского профсоюза "Действие" Андрей Коновал рассказал в своем блоге, что главврач республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф Марат Зиганшин издал приказ о полном сокращении сотрудников психиатрических выездных бригад.

"В профсоюз "Действие" обратились сотрудники психиатрических бригад республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По их словам, все они - санитары, медсестры, медбратья, врачи, водители - получили в конце августа уведомления о грядущем через 2 месяца прекращении трудовых договоров в связи с сокращением штатов", - написал Коновал.

По его данным, в случае расформирования бригад в зону отсутствия оперативной психиатрической помощи попадает 1,2 млн человек, проживающих в Уфе и Уфимском районе.

Комментариями минздрава Башкирии и руководства Республиканской станции скорой медицинской помощи по данной ситуации агентство пока не располагает.