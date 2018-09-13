Власти Петербурга решили ввести туристический сбор с 2020 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что с 1 января 2020 года в северной столице будет введен туристический сбор в размере не более 2%, сообщил "Интерфаксу " глава городского комитета по финансам Алексей Корабельников.

"Полагаем, что на первом этапе ставка сбора не должна превышать 2% от стоимости проживания. Мы предлагаем Минфину России установить такую ставку в качестве "ограничения сверху", предоставив регионам право снижать ее вплоть до 0%", - сказал Корабельников.

Он отметил, что введение налогов и сборов на региональном уровне невозможно до тех пор, пока соответствующее право не будет предусмотрено в Налоговом кодексе РФ.

"(Сроки введения сбора - ИФ) во многом будут зависеть от скорости принятия решений на федеральном уровне. Наиболее реалистичный срок - 1 января 2020 г. Такая отсрочка даст органам власти возможность детально проработать параметры сбора, подготовить необходимую правовую базу. У отельеров, в свою очередь, будет возможность внести коррективы в свои маркетинговые политики", - подчеркнул Корабельников.

Глава комитета добавил, что предложения правительства Петербурга о введении туристического сбора в настоящее время находятся на рассмотрении в Минфине и Минкультуры.

Как отметил Корабельников, туристический сбор может стать своеобразной платой гостей города за пользование петербургской инфраструктурой. При этом будет предусмотрен ряд льготных категорий, которые будут полностью освобождены от обложения сбором, ставка сбора может быть дифференцирована в зависимости от сезона, категории и вида объекта размещения, прочих параметров.