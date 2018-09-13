Против ивановца, не сообщившего о пособничестве приятеля террористам, завели дело

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Ивановской области возбудили уголовное дело против местного жителя, знавшего и не сообщившего о связях своего знакомого с террористами, сообщает УФСБ по региону.

По версии следствия, молодой человек 1997 года рождения, общаясь со знакомым в социальной сети, узнал, что тот принимает участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Ирака и Сирии. Между тем молодой человек не сообщил об этом в компетентные органы.

Уголовное дело против ивановца возбуждено по статье 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении").

Наказание по указанной статье предусматривает штраф, принудительные работы, либо лишение свободы сроком до одного года, отмечается в сообщении ведомства.