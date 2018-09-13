В ОНК рассказали о конфликте осужденной модели Майер с сокамерницей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии Москвы подтвердили инцидент с конфликтом между осуждённой за нападение на полицейского моделью Кирой Майер с сокамерницей.

"Сегодня мы вместе с другим членом ОНК Москвы Антоном Фролкиным посетили девушку в СИЗО. Она рассказала, что у неё действительно случился конфликт с сокамерницей, из-за которого последняя выплеснута на неё кипяток", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, ссора между женщинами произошла в конце июля. После выплеснутого кипятка у Майер "был ожог в области груди примерно сантиметров в 20, а сейчас осталось несколько шрамов". Причин ссоры девушка не раскрыла правозащитникам.

"После конфликта девушек посадили в карцер, а потом развели по разным камерам. Сейчас Кира содержится в многоместной камере, где кроме неё ещё порядка 35 женщин", - сказал Мельников.

Он отметил, что, по словам модели, сейчас отношения с сокамерницами у неё хорошие, конфликтов нет.

"Кира попросила успокоительные и снотворные, так как из-за стресса у нее до сих пор не нормализовался сон. Я считаю, что крайне важно, чтобы в СИЗО при распределении людей работали психологи, чтобы в камерах содержались люди схожего психотипа", - заключил Мельников.

Пресненский суд Москвы в начале сентября приговорил Майер к 1,5 годам колонии-поселения за нападение на полицейских после конфликта с экипажем дорожно-патрульной службы.

Модель была признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношения представителя власти).

Процесс прошел в особом порядке - без исследования доказательств, что подразумевает полное признание осужденной вины.

Майер была задержана и заключена под стражу в конце мая.

Как сообщали в Следственном комитете России, экипаж ДПС остановил в центре Москвы "Мерседес" под управлением модели - 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав, после чего девушка "пытаясь вырвать протокол, причинила инспектору телесные повреждения.

Майер - популярная модель в соцсетях. Она была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГАИ отбыла пять суток административного ареста.